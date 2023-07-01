Наивная архангелогородка прокатилась с детьми в Абхазию несолоно хлебавши

В полицию Архангельска обратилась 44-летняя местная жительница. По словам заявительницы, в апреле этого года, планируя предстоящий летний отпуск, она нашла в сети Интернет сайт отеля, расположенного в Республике Абхазия. Северянка связалась с администратором интернет-ресурса, узнала условия проживания и бронирования, после чего перевела на указанные ей реквизиты банковского счета порядка 50 тысяч рублей. В качестве подтверждения оплаты ей сразу же прислали документы на заселение.

То, что она стала жертвой мошенников, архангелогородка узнала лишь в августе, когда вместе с детьми приехала в Абхазию. Сотрудники отеля, в котором она «заказала» места, сообщили, что брони на ее имя нет. Попытки связаться с администратором сайта результата не дали – ресурс оказался заблокированным. Женщине ничего не оставалось, как в экстренном порядке искать новое место для отдыха.

Вернувшись в Архангельск, потерпевшая сразу же обратилась в полицию.

(фото с https://2-kartinki.ru/kartinki/)