ДТП в Северодвинске унесло жизни двух человек

Утром 21 сентября в полицию Северодвинска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 8-ом километре Кородского шоссе.

По предварительной информации, около 4.00 водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen», не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.