В Холмогорском округе началась проверка гибели северодвинца в озере

12 сентября 2023 года во время рыбалки на озере Слободское в Холмогорском районе перевернулась лодка, из которой выпали двое 41-летних жителей города Северодвинска. Один из мужчин доплыл до берега, второй некоторое время держался за перевернутую лодку, после чего исчез из виду. Вчера вечером его тело обнаружено водолазами МЧС при проведении поисковых работ. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

По предварительной информации, мужчины, находясь в лодке в нетрезвом состоянии и без спасательных жилетов, стали пересаживаться, что стало причиной опрокидывания лодки.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.