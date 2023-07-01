В поселке Плесецк годовалый малыш утонул в выгребной яме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, вчера вечером женщина отпустила годовалого сына на прогулку во дворе дома в поселке Плесецк, где ее брат занимался ремонтом автомобиля. Мальчик упал в самостоятельно выкопанную жильцами дома выгребную яму. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности несовершеннолетних. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.