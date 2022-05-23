Двое мужчин погибли в водах архангельских озер

Вчера утром на озере Кислое в городе Няндома при очевидных обстоятельствах утонул 37-летний местный житель. По предварительной информации, погибший после употребления спиртных напитков решил переплыть озеро, но на середине водоема стал тонуть. Очевидцы происшествия не смогли ему помочь.
В этот же день днем 21-летний мужчина во время купания в озере Пинеж Шенкурского стал тонуть. Свидетели происшествия бросились ему на помощь, достали из воды, но несмотря госпитализацию, мужчина скончался в медицинском учреждении.
По данным фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий и по результатам проверок принять процессуальные решения.
Несмотря на неоднократные предупреждения проявлять бдительность во время купания и соблюдать правила поведения на воде, люди продолжают гибнуть. Подавляющее большинство взрослых утонули из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности. В вышеуказанных случаях, которые закончились трагическими последствиями, озера оборудованы информационными табличками о запрете купания, что не остановило мужчин.