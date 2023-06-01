В Архангельске у стадиона "Буревестник" утонул подросток

Вчера днем во время купания в реке Северная Двина в районе улицы Чапаева в областном центре при очевидных обстоятельствах утонул 15- летний юноша, который вместе с друзьями прыгал в воду с возвышенности и нырял. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по уголовному делу.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи водных объектов. Помните:

- нельзя купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

- купание детей, без присмотра взрослых категорически запрещено;

- нельзя оставлять детей, особенно малышей, без присмотра около водных объектов;

- перед отдыхом необходимо напомнить детям о правилах безопасности при играх у водоемов;

- нельзя купаться в холодной воде;

- нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- нельзя нырять с высоты, не зная глубины и рельефа;

- нельзя подплывать к судам (так как вблизи судна возникает течение, которое может затянуть под винт), плотам и иным плавсредствам;

- нельзя хватать друг друга за ноги и за руки.

Берегите себя и своих близких!