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В Северодвинске частный детектив неправомерно собирал информацию

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45- летнего жителя городского округа Северодвинска, ранее являвшегося частным детективом, обвиняемого по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специального технического средства, предназначенное для негласного получения информации). 

Установлено, что обвиняемый с 01 января 2019 года по 07 декабря 2020 года, находясь по месту жительства, из личной заинтересованности заказал на сайте специальное техническое средство, предназначенного для негласного получения информации. 

В аналогичный период времени он получил в дар от неустановленного лица устройство в виде радиомикрофона с функцией удаленного подключения и получения данных акустической обстановки в месте установки. Специальное техническое средство обвиняемый использовал для слежки в интересах своих клиентов. 

Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично. 

Преступление выявлено сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области. 

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд. 

26 июль 10:37 | : Происшествия

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