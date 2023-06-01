В Северодвинске частный детектив неправомерно собирал информацию

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45- летнего жителя городского округа Северодвинска, ранее являвшегося частным детективом, обвиняемого по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специального технического средства, предназначенное для негласного получения информации).

Установлено, что обвиняемый с 01 января 2019 года по 07 декабря 2020 года, находясь по месту жительства, из личной заинтересованности заказал на сайте специальное техническое средство, предназначенного для негласного получения информации.

В аналогичный период времени он получил в дар от неустановленного лица устройство в виде радиомикрофона с функцией удаленного подключения и получения данных акустической обстановки в месте установки. Специальное техническое средство обвиняемый использовал для слежки в интересах своих клиентов.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично.

Преступление выявлено сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд.