Убил и спустил тело под лед. За что архангелогородец получил 7 лет строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Напомним, что 14 декабря 2021 года в областном центре пропал без вести 31-летний местный житель. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных сотрудниками ОП №5 УМВД России по г.Архангельску, установлено, что исчезновение разыскиваемого носит криминальный характер. Раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов регионального Следственного управления СК России и сотрудников органов внутренних дел. В последующем в реке Кривяк на территории Маймаксанского округа областного центра водолазами обнаружено тело разыскиваемого.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что 14 декабря 2021 года в очередной раз помогал потерпевшему в ремонте автомобиля в гаражном боксе. Из-за того, что тот с ним грубо разговаривал, между ними произошел словесный конфликт. Потерпевший замахнулся на него монтировкой, пытаясь ударить по голове, но он увернулся и задушил потерпевшего руками. Через некоторое время на автомобиле вывез тело убитого из гаража, пропилил лед на реке Кривяк и сбросил его в полынью.

Вместе с тем, в ходе следствия версия обвиняемого о том, что он оборонялся от потерпевшего, опровергнута собранными доказательствами.

Следствием и судом установлено, что осужденный на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему множественные удары руками, ногами и твердым тупым предметом в область лица, головы и туловища, после чего применил к нему удушающий прием.

Приговором Соломбальскоого районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.