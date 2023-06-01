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В Онежской колонии швейный цех стал местом кровавой разборки заключенных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего ранее осужденного за убийство. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 10 июля 2023 года днем в помещении швейного цеха исправительной колонии, расположенной в городе Онега, подозреваемый из личной неприязни при помощи фрагмента  ножниц причинил ранения головы и лица 36-летнему осужденному, отбывающему наказание за незаконный оборот наркотиков. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего, вмешательству других осужденных и своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножницами на почве личной неприязни ввиду ранее возникшего конфликта. Якобы он сделал замечание потерпевшему, который обувал его обувь, между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшему удар ладонью по лицу, а тот в ответ нанес ему побои, за что обоих привлекли к дисциплинарной ответственности.

 Помимо этого, фигурант, еще находясь в следственном изоляторе за совершенное убийство, ранее нанес побои другому подследственному, за что был осужден по ст. 116.1 УК  РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом  по городу Онега Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

18 июль 10:20 | : Происшествия

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