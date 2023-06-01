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В Архангльске расследуется ДТП с пострадавшим мотоциклистом

12 июля 2023 года в УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом перекрестке Окружного шоссе и улицы Ленина.

По предварительной информации, в 17.15 водитель 1970 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Газель», двигаясь со стороны улица Дачная, при повороте на улицу Ленина не уступил дорогу и допустил столкновение в мотоциклом «Honda», ехавшем во встречном направлении.

В результате ДТП мотоциклист – мужчина 1985 года рождения – с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

13 июль 14:58 | : Происшествия

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