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Житель Плесецкого округа за истязания крохи-дочурки отправляется в колонию

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности 33-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

 Следствием и судом установлено, что с августа 2021 года по август 2022 года по месту жительства в Плесецком районе осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 6-летней дочерью, систематически наносил девочке побои. Поводом для телесных наказаний служило непослушание ребенка.

 Уголовное дело было возбуждено после выявления на голове у девочки кровоподтеков, о чем уведомили правоохранительные органы.  В настоящее время ребёнок изъят из семьи.

 Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал  с него компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей в размере 100 тысяч рублей.

(фото с https://www.nsk.kp.ru/online/news/4600244/)

04 июль 10:34 | : Происшествия

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