Отсидевший папаша из Архангельска вернется в зону за истязание дочери

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против собственности 47-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ч.1 ст.314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

Следствием и судом установлено, что в 2021 году по месту жительства в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 13-летней дочерью, систематически наносил девочке побои руками и ногами, причиняя своими действиями физические и психические страдания. Он же через полгода после освобождения из мест лишения свободы самовольно оставил избранное им место жительства, а о его смене в органы внутренних дел не сообщил, в установленный день регистрации на явку не прибыл.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что в январе 2021 года освободился из мест лишения свободы. Родительские обязанности надлежащим образом не исполнял, поскольку часто находился в местах лишения свободы, а оказавшись на свободе- злоупотреблял спиртными напитками.

Уголовное дело было возбуждено после того, как после очередного семейного конфликта мать девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.