Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Отсидевший папаша из Архангельска вернется в зону за истязание дочери

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против собственности 47-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ч.1 ст.314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

Следствием и судом установлено, что в 2021 году по месту жительства в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 13-летней дочерью, систематически наносил девочке побои руками и ногами, причиняя своими действиями физические и психические страдания. Он же через полгода после освобождения из мест лишения свободы самовольно оставил избранное им место жительства, а о его смене в органы внутренних дел не сообщил, в установленный день регистрации на явку не прибыл. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что в январе 2021 года освободился из мест лишения свободы. Родительские обязанности надлежащим образом не исполнял, поскольку часто находился в местах лишения свободы, а оказавшись на свободе- злоупотреблял спиртными напитками.  

Уголовное дело было возбуждено после того, как после очередного семейного конфликта мать девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы.  

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. 

07 март 11:14 | : Происшествия

Главные новости


Тараканище
Они за безопасность и комфорт. Депутаты АрхГордумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (76)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20