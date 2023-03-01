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В Архангельске криминальный юноша напал на разносчика пиццы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против собственности 17-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой). 

По версии следствия, 24 марта 2023 года ночью у дома по улице Суфтина в городе Архангельске несовершеннолетний подозреваемый напал на 21-летнего курьера- доставщика пиццы и под угрозой применения ножа похитил сумку-термос, в которой находились две коробки с пиццей. С похищенным юноша скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.

Потерпевший сразу же обратился в органы полиции, что позволило сотрудникам патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержать несовершеннолетнего подозреваемого, который состоит на учёте как условно осужденный.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие его совершению. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

27 март 08:54 | : Происшествия

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