В Архангельске юноша истыкал ножом незнакомого мужчину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 20-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 23 августа 2022 года около 4 часов у бара на улице П.Галушина в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с ранее незнакомым 43-летним мужчиной причинил тому множественные резаные ранения лица, шеи и предплечья. Благодаря своевременному вызову очевидцами преступления бригады скорой медицинской помощи, потерпевший остался жив.
После задержания сотрудниками полиции подозреваемый от дачи показаний отказался.
Из показаний свидетелей противоправных действий следует, что потерпевший и подозреваемый в разных компаниях отдыхали в баре. После закрытия заведения все посетители вышли на улицу. Из-за того, что женщина из компании подозреваемого подошла к потерпевшему, между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого были причинены ранения.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.