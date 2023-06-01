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В Архангельской области ликвидируют провал дорожного полотна на трассе М-8

В ночь на 30 июня поступила информация о том, что на 987-м километре федеральной автодороги М-8 (в районе деревни Уйта Виноградовского округа) произошел карстовый провал. Движение для всех видов транспорта было ограничено. Как следует из сообщений пресс-службы ГУ МЧС по Архангельской области, на данном участке трассы произошел карстовый провал.

Ночью были организованы работы по устранению провала путем отсыпки участка трассы на месте провала.

— Произведена отсыпка части провала. Проезд открыт для всех видов транспорта, — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Архангельской области в 06:50 30 июня.

В настоящее время на место выехал заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.

По последней информации пресс-службы регионального управления МЧС, движение по трассе восстановлено.


30 июнь 09:34 | : Происшествия

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