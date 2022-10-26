В Вельском районе пьяная езда закончилась людскими увечьями

27 ноября в ОМВД России по Вельскому району поступила информация о столкновении двух транспортных средств на перекрестке улиц Пушкина и Нечаевского.
По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Nissan», не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с кроссовером «Mitsubishi», двигавшейся по главной дороге.
В результате ДТП пострадали три пассажира «Mitsubishi», в том числе 11-летний ребенок, – им оказана медицинская помощь на месте аварии. Установлено, что водитель «Nissan» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлено несколько административных протоколов, в том числе по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевшему, и за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.