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В Вельском районе пьяная езда закончилась людскими увечьями

27 ноября в ОМВД России по Вельскому району поступила информация о столкновении двух транспортных средств на перекрестке улиц Пушкина и Нечаевского.

По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Nissan», не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с кроссовером «Mitsubishi», двигавшейся по главной дороге.

В результате ДТП пострадали три пассажира «Mitsubishi», в том числе 11-летний ребенок, – им оказана медицинская помощь на месте аварии. Установлено, что водитель «Nissan» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлено несколько административных протоколов, в том числе по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевшему, и за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

 

28 ноябрь 10:57 | : Происшествия

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