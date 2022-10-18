Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Разбойники и убийцы из Няндомского района сядут на скамью подсудимых

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих лиц, обвиняемых в совершении разбоя, совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). 

Один из нападавших также обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство трех лиц, сопряженном с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Установлено, что пятеро мужчин, получив информацию о том, что в доме потерпевших в д. Кузьминская Няндомского района Архангельской области находится крупная сумма денежных средств, разработали подробный, детальный план разбойного нападения и тщательно подготовились к совершению данного преступления.    

Для этого они переоделись в заранее приготовленный комплект одинаковой специальной одежды и обуви, взяли с собой нарезное оружие – пистолет и боеприпасы к нему, травматический пистолет и боеприпасы к нему, гладкоствольное одноствольное помповое ружье, две пары наручников, баллончик со специальной жидкостью для нейтрализации сторожевых собак, скотч, 2 рации.

В ночь с 17 на 18 декабря 2021 года на заранее приобретенном в г. Вологда автомобиле прибыли к дому потерпевших, разбили стеклянную входную дверь и ворвались в дом, где, угрожая оружием напали на находящихся в доме супружескую пару и двоих их сыновей, надев одному из них наручники. При оказании сопротивления нападавшим один из них произвел в потерпевших не менее шести прицельных выстрелов, причинив смертельное ранение женщине, от которого она скончалась на месте происшествия. 

Поскольку потерпевшие оказали членам организованной группы активное сопротивление, обвиняемые не смогли завладеть чужим имуществом и сразу после произведенных выстрелов скрылись с места преступления.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий нападавшие установлены, трое из них задержаны. В отношении двоих уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

01 декабрь 10:50 | : Происшествия

Главные новости


Оборотная сторона медали в КЦГБ
Призыв убогих. Шкуро, Махно, Петлюра. Фронт Писахова. И другие вести из Северной области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (19)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20