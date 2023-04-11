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Мать и брат из Няндомы хотели "подогреть" заключенного мобильной связью

В исправительной колонии № 5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) сотрудники предотвратили  попытку передачи осужденным запрещенных предметов.

Накануне из Няндомы в учреждение на длительное свидание с одним из отбывающих наказание в ИУ  приехали родственники – мать и брат. При досмотре сумки с их личными вещами сотрудниками ИК-5 были обнаружены пять мобильных телефонов и пять сим-карт. В длительном свидании прибывшим было отказано. 

На обоих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. В учреждении по данному факту проводится проверка. 

 

18 май 14:18 | : Происшествия

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