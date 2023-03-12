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В Ерцевскую исправительную колонию пытались закинуть мобильники

В исправительной колонии № 28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район) изъяты сотовые телефоны. 

Автомобиль заезжал в промышленную зону учреждения для осуществления погрузки пиломатериалов. При досмотре транспортного средства сотрудниками были изъяты запрещенные к использованию осужденными предметы, спрятанные ухищренным способом. Под капотом в отсеке для аккумуляторной батареи были обнаружены шесть сотовых телефонов различных марок и зарядные устройства к ним.    

В настоящее время сотрудниками колонии проводится проверка, а также устанавливаются лица, которым  предназначалась "запрещенная посылка". В отношении водителя автотранспорта составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со ст.19.12 КоаП РФ.

 

18 апрель 10:09 | : Происшествия

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