В Ерцевскую исправительную колонию пытались закинуть мобильники

В исправительной колонии № 28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район) изъяты сотовые телефоны.

Автомобиль заезжал в промышленную зону учреждения для осуществления погрузки пиломатериалов. При досмотре транспортного средства сотрудниками были изъяты запрещенные к использованию осужденными предметы, спрятанные ухищренным способом. Под капотом в отсеке для аккумуляторной батареи были обнаружены шесть сотовых телефонов различных марок и зарядные устройства к ним.

В настоящее время сотрудниками колонии проводится проверка, а также устанавливаются лица, которым предназначалась "запрещенная посылка". В отношении водителя автотранспорта составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со ст.19.12 КоаП РФ.