В Няндоме молодой человек пытался взорвать авто неприятной ему гражданки

Няндомский районный суд признал виновным 24-летнего жителя г.Няндома в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств, незаконный сбыт психотропных веществ).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что весной 2021 года обвиняемый умышленно изготовил изделие, содержащее взрывчатое вещество, которое в последующем он использовал с целью уничтожения автомобиля марки «Lifan X60», совершенного из личной неприязни к хозяйке автомобиля.

Свой преступный умысел он не смог довести до конца по независящим обстоятельствам, поскольку взрыв автомобиля не произошел по техническим причинам, возникшим при срабатывании взрывного устройства.

Кроме того, осенью 2021 мужчина осуществил сбыт 1,36 грамм психотропного вещества-амфетамина. Указанная масса соответствии с действующим законодательством является крупным размером.

Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.