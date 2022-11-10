Криминальная пара из Устьянского района распотрошила чужую банковскую карту

Приговором Устьянского районного суда 30-летний житель района и его 42-летняя знакомая признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета).
Стороне государственного обвинения удалось доказать в суде, что обвиняемые, используя ранее похищенную банковскую карту в период с 22 по 26 июня 2022 года расплачивались ей за покупку товаров в различных торговых точках в МО «Шангальское», осуществляли денежные переводы на иные банковские карты, похитив таким образом денежные средства её владельца на общую сумму свыше 90 тыс. рублей.
Кроме этого, 30-летний обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 314.1 УК РФ УК РФ (неоднократное несоблюдение ограничений административного надзора), ч. 1 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража мобильного телефона).
В судебном заседании подсудимые вину признали полностью.
Согласившись с позицией обвинения, суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, подсудимой – в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием 10 % в доход государства из заработной платы осужденной.
Приговор суда вступил в законную силу.