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Два воспитанника Онежского детдома обвиняются в попытке убийства сверстника

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух 15-летних воспитанников ГБУ «Онежский детский дом», которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц).

По версии следствия, обвиняемые 20.01.2023, испытывая личную неприязнь к своему сверстнику, жителю г. Онеги, из-за высказанных последним в сети «Интернет» оскорблений в адрес воспитанников детского дома, умышленно с целью убийства потерпевшего нанесли множественные удары руками и ногами по его телу, в том числе в область жизненно важных органов – головы. Убедившись, что их знакомый находится в бессознательном состоянии, обвиняемые оставили его на улице на снегу в зимнее время года, а сами скрылись с места преступления.

Смерть несовершеннолетнего не наступила ввиду своевременного оказания ему медицинской помощи.

28 апрель 09:23 | : Происшествия

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