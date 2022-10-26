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Житель Коряжмы вымогал деньги у подростков, которых сам же и споил

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя г. Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2  ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2022 года в городе Коряжме подозреваемый с применением насилия и угрозой его применения, требовал от трех подростков передачи ему денежных средств в общей сумме 5 тысяч рублей, потраченных подозреваемым на оплату административного штрафа за вовлечение их в употребление алкогольной продукции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал.

24 ноябрь 14:03 | : Происшествия

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