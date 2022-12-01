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Житель Новодвинска за любовь к чужим деньгам получил 2 года условно

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему жителю города Новодвинска. Он признан в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). 

Следствием и судом установлено, что в июне текущего года осужденный, находясь в гостях в квартире в городе Новодвинске, после совместного употребления спиртных напитков   с полки похитил банковскую карту 17-летнего юноши.  Затем, используя бесконтактный способ оплаты, совершил покупки в различных магазинах города на общую сумму более 8 тысяч рублей.

Он же, в сентябре 2022 года по аналогичной схеме завладел банковской картой 19-летнего знакомого. Располагая сведениями о пин-коде, который потерпевший сообщил для приобретения алкоголя и продуктов питания, осужденный при помощи банкомата обналичил 100 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и частично возместил имущественный ущерб. 

 Приговором Новодвинского районного суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу. 

29 декабрь 08:56 | : Происшествия

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