В Архангельской области объявлено штормовое предупреждение

По информации ФГБУ «Северное УГМС», 28 февраля во всех районах Архангельской области ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/сек (ночью ветер юго-западного и западного направлений, днём западного и северо-западного направлений). Местами прогнозируется сильный снег, метель. Утром и днём в Приморском и Онежском районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 26 м/сек.

Неблагоприятные погодные условия могут способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, обусловленных обледенением линий электропередач и порывами линий связи, падением слабо закрепленных конструкций, повреждением крыш, увеличением случаев травматизма. Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.

Обильные осадки и гололед могут вызвать нарушение в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, а также способствовать увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, избегать дальних поездок. Отправляясь в дорогу, учитывайте прогноз погоды, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни, незамедлительно звоните по единому номеру экстренных служб 112