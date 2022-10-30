В Архангельске на скамью подсудимых сядет тип, убивший женщину 60 ударами ножа

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый около 23 часов 26.05.2022 пришел в гости к знакомой в квартиру дома по ул.Володарского в г. Архангельске. В ходе разговора женщина негативно высказалась об образе жизни обвиняемого, в том числе в связи с отбыванием им ранее наказания в виде лишения свободы, пыталась его «научить жить».
Это разозлило молодого человека, после чего он ножом-бабочкой, который всегда носил при себе, нанес около 60 ударов по голове, шее и груди женщины.
От полученных телесных повреждений, осложнившихся развитием массивной кровопотери, через полчаса женщина скончалась в кровати собственной квартиры.
Как пояснили эксперты, каждый последующий удар отягощал действие предыдущего, причинял особые страдания и сильную физическую боль.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд.