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В Архангельске на скамью подсудимых сядет тип, убивший женщину 60 ударами ножа

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по  п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый около 23 часов 26.05.2022 пришел в гости к знакомой в квартиру дома по ул.Володарского в г. Архангельске. В ходе разговора женщина негативно высказалась об образе жизни обвиняемого, в том числе в связи с отбыванием им ранее наказания в виде лишения свободы, пыталась его «научить жить». 

Это разозлило молодого человека, после чего он ножом-бабочкой, который всегда носил при себе, нанес около 60 ударов по голове, шее и груди женщины.

От полученных телесных повреждений, осложнившихся развитием массивной кровопотери, через полчаса женщина скончалась в кровати собственной квартиры.

Как пояснили эксперты, каждый последующий удар отягощал действие предыдущего, причинял особые страдания и сильную физическую боль. 

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд.

08 декабрь 16:12 | : Происшествия

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