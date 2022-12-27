Александр Клаус в Архангельске: преступления прошлых лет будут раскрыты

3 февраля 2023 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в рамках рабочей поездки заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александром Владимировичем Клаусом проведено межведомственное совещание, посвященное вопросам раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы.

В совещании приняли участие руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Анатолий Иванович Сазонов, заместитель руководителя Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Иван Александрович Стрельцов, руководитель следственного управления Алексей Валерьевич Попов, начальник УМВД России по Архангельской области Александр Александрович Прядко, а также следователи, следователи-криминалисты и сотрудники управления уголовного розыска.

В ходе совещания заслушаны результаты расследования резонансных уголовных дел о преступлениях прошлых лет, в том числе об убийстве несовершеннолетней, совершенном в Онежском районе Архангельской области в 2005 году, а также об изнасиловании женщины в городе Северодвинске, совершенном более 20 лет назад. По каждому делу изучены имеющиеся доказательства, даны указания о принятии конкретных мер по отработке имеющейся информации и получению новых сведений, имеющих значение для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

Кроме того, руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Анатолий Иванович Сазонов провел учебный семинар со следователями регионального следственного управления по вопросам особенностей расследования уголовных дел о преступлениях в сфере медицины. В ходе выступления руководитель Криминалистического центра обратил внимание присутствовавших на проблемы, возникающие при производстве предварительного следствия по уголовным делам рассматриваемой категории, необходимость оперативного реагирования на поступающие сообщения о преступлениях, значимость своевременного изъятия медицинской документации и фиксации обстановки на месте происшествия, оказания всесторонней помощи пострадавшей стороне.