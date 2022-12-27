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Александр Клаус снова посетил Архангельск

Заместитель Председателя СК России Александр Владимирович Клаус, руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России Анатолий Иванович Сазонов и его заместитель Иван Александрович Стрельцов совместно с руководителем следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексеем Валерьевичем Поповым приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию в Архангельской области первой молекулярно-генетической лаборатории.

До недавнего времени Архангельская область и Ненецкий автономный округ оставались одними из немногих субъектов Российской Федерации, где отсутствовала возможность проведения современных молекулярно-генетических судебных экспертиз, что вызывало определенные трудности в оперативном раскрытии неочевидных преступлений и в ряде случаев приводило к увеличению сроков уголовного судопроизводства.

Благодаря совместным усилиям руководства следственного управления и губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского при активном содействии руководства Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России и УМВД России по Архангельской области завершены работы по оборудованию в городе Архангельске на базе ГБУЗ Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» молекулярно-генетической лаборатории, оснащенной новейшей экспертной техникой.

Заместитель Председателя СК России Александр Владимирович Клаус отметил, что появление в регионе возможности проведения указанных экспертиз повысит эффективность расследования уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности личности, совершенных в условиях неочевидности, а также поможет в раскрытии преступлений, совершённых в прошлые годы.

«Начало использования геномной информации в расследовании преступлений стало не меньшим событием в криминалистике, чем начало использования дактилоскопии. На данный период дактилоскопия и ДНК-анализ являются двумя основными идентификационными системами в криминалистической регистрации», – отметил руководитель ГУК (КЦ) СК России Анатолий Иванович Сазонов. 

«Открытие молекулярно-генетической лаборатории и пополнение базы данных ДНК позволят оперативно раскрывать преступления, совершенные на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в предшествующие годы»,– высказал уверенность руководитель следственного управления Алексей Валерьевич Попов. 

В связи с открытием молекулярно-генетической лаборатории на базе УМВД России по Архангельской области состоялась учебно-методическая конференция со следователями регионального следственного управления и представителями правоохранительных органов регионов по вопросам особенностей назначения молекулярно-генетических экспертиз и изъятия образцов для таких экспертных исследований, на которой с докладами выступили представители центрального аппарата Следственного комитета России.


03 февраль 08:00 | : Будни

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