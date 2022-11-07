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В НАО раскрыто зловещее преступление с похищением и убийством

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора на основании вердикта коллегии присяжных заседателей троим жителям Ненецкого автономного округа. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, признаны виновными в совершении  преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что 6 июля 2021 года в поселке Искателей Ненецкого автономного округа пропал без вести 36-летний местный житель, которого в качестве пассажира увезли в неизвестном направлении от магазина, торгующего спиртными напитками. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками УМВД России по НАО, установлено, что исчезновение разыскиваемого носит криминальный характер. В лесном массиве обнаружены останки разыскиваемого, после чего задержаны заподозренные в убийстве. 

Один из осужденных на стадии предварительного следствия частично признал свою вину и пояснил следователю, что 6 июля 2021 года его знакомый обнаружил, что у него украли банковскую карту и ей оплатили спиртное в магазине. На автомобиле они прибыли в указанный магазин, в котором находился потерпевший. Последний пояснил, что спиртное не покупал, его им угостил знакомый, что в дальнейшем нашло свое подтверждение в ходе следствия. Они потребовали показать им покупателя спиртного, насильно посадив потерпевшего в свой автомобиль. Так и не обнаружив завладевшего банковской картой, они привезли потерпевшего на свалку, где избили, затем один из осужденных облил потерпевшего бензином, второй- поджег. В багажнике автомобиля они втроем привезли его в квартиру, где без медицинской помощи тот скончался через непродолжительное время. Желая скрыть следы преступления, они привезли тело в лесной массив, выкопали для него яму и при помощи сухих веток подожгли.  

Приговором суда Ненецкого автономного округа осужденным за убийство назначено наказание в виде 18 и 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, соучастнику в похищении человека назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы также с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. 

14 январь 08:00 | : Происшествия

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