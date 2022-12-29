Житель Архангельска сымитировал убийство любовницы под обморок

25 января 2023 года днем по месту жительства по проспекту Ленинградский в городе Архангельске обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что ее смерть наступила в результате удушения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 63-летний сожитель потерпевшей.
В ходе допроса он пояснил следователю, что не причастен к наступлению смерти сожительницы. Якобы женщина упала в обморок, а он ее приводил в чувства, после чего вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
Предварительно установлено, что сожитель ранее применял к потерпевшей физическую силу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.