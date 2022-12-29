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Житель Архангельска сымитировал убийство любовницы под обморок

25 января 2023 года днем по месту жительства по проспекту Ленинградский  в городе Архангельске обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что ее смерть наступила в результате удушения. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 63-летний сожитель потерпевшей.

В ходе допроса он пояснил следователю, что не причастен к наступлению смерти сожительницы. Якобы женщина упала в обморок, а он ее приводил в чувства, после чего вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что сожитель ранее применял к потерпевшей физическую силу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

30 январь 08:51 | : Происшествия

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