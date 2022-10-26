В Архангельске задержан душитель пьющих мужчин

14 ноября 2022 года днем в одной из квартир дома по проспекту Советских Космонавтов в городе Архангельске обнаружено тело 43-летнего мужчины. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате тупой травмы шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый за преступления против собственности 35-летний житель города Архангельска.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что в квартире по проспекту Советских Космонавтов с потерпевшим он выпивал спиртное. В ходе внезапно возникшей ссоры задержанный задушил его рукой и покинул квартиру.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.
По ходатайству органа следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.