Новогодние пожары в Архангельской области унесли жизни трех человек

2 января 2023 года в результате двух пожаров, произошедших в деревянных домах в деревне Коняшевская Коношского района и в поселке Савватия Котласского района, погибло трое мужчин. Предварительные причины возгорания- неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. По данным фактам региональными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводятся процессуальные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Приходится констатировать, что чаще всего пожары происходят в жилых помещениях вследствие грубых нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов (в том числе самодельных), перегрузки электросети и, конечно же, обычной человеческой беспечности (неосторожное обращение с огнем).
Трагические последствия наступают, как правило, при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания и наступления летальных последствий в результате отравления спящих людей продуктами горения.
Следственное управление предупреждает родителей о более ответственном подходе к обеспечению безопасности детей и соблюдению элементарных правил пожарной безопасности:
- не оставляйте детей одних дома с включенными электроприборами и работающими приборами отопления, даже под присмотром их старших сестер и братьев подросткового возраста;
- не храните в доступных для детей местах спички, зажигалки и другие источники огня;
- при первой же возможности замените старую электропроводку;
- проводите с детьми регулярные беседы на тему пожарной безопасности, а также выучите с ними телефоны экстренных служб и правила поведения во время пожара;
- оборудуйте помещение (домовладение) автономными пожарными извещателями (для своевременного обнаружения пожара в начальной стадии), что позволит вам избежать летальных исходов.
Уважаемые родители, помните, что при несоблюдении правил пожарной безопасности Ваш дом является источником повышенной опасности. Жизнь детей зависит только от вашей бдительности и соблюдения правил пожарной безопасности!