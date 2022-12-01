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Дама из Няндомского района убила кавалера за пьянство на работе

15 декабря 2022 года вечером фельдшер скорой медицинской помощи констатировал наступление смерти ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 42-летнего мужчины, тело которого с ножевым ранением груди обнаружено по месту жительства в поселке Ивакша Няндомского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержана 48-летняя сожительница потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что сожитель подрабатывал печником, чаще всего с ним расплачивались алкоголем. Он пришел домой после работы выпивший, поэтому между ними в очередной раз произошла словесная ссора, в ходе которой она ударила его ножом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

16 декабрь 11:51 | : Происшествия

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