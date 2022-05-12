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В Онеге два придурка пошли на разбой из-за желания выпить

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности и правосудия 35-летнего жителя Онежского района и его 36-летнего знакомого, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное  против воли проживающего в нем лица), 35-летний мужчина  также подозревается в совершении разбойного нападения (ч.3 ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 8 июля 2022 года в годе Онега подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбив окно, открыли запорное устройство и незаконно проникли в частный дом 59-летнего местного жителя. Один из подозреваемых нанес не менее 20 ударов руками, ногами и деревянными палками по голове и телу хозяина жилища, требуя передать ему имеющиеся денежные средства. За потерпевшего заступился его знакомый, к которому один из подозреваемых также применил физическую силу, после чего похитил из квартиры ресивер для цифрового телевидения и вместе с соучастником незаконного проникновения скрылся с места преступления.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В ходе допроса один из подозреваемых частично признал свою вину.

08 сентябрь 08:53 | : Происшествия

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