Архангельский недоросль решил разбогатеть на наркотиках и попался

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, в крупном размере).
Следствием установлено, что несовершеннолетний подозреваемый через сеть «Интернет» приобрел наркотическое средство общей массой более 46 грамм, которое он планировал разместить в оборудованных тайниках в городе Архангельске, предоставляя информацию о месте их расположения заинтересованным лицам. Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, подследственный не смог, так как его действия пресекли сотрудники ОНК УМВД России по городу Архангельску и изъяли наркотическое средство.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г.Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, через интернет-приемную Следственного управления, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1, либо через официальный аккаунт Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).