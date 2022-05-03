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Прокуратура Мезенского района пресекала виртуальные курсы по даче взяток

Прокуратурой Мезенского района в ходе осуществления надзорной деятельности выявлено четыре Интернет-ресурса, которые, несмотря на законодательные запреты, содержали сведения о способах дачи взятки должностным лицам, в том числе судьям.

Вход на страницы этих сайтов свободный для любого пользователя сети «Интернет», в том числе граждан Российской Федерации, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием указанных страниц и воспользоваться информацией в электронном варианте может любой Интернет-пользователь.

Статьями 291 – 2912 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за дачу взятки, посредничество во взяточничестве.

Размещение в сети «Интернет» в свободном доступе информации о способах дачи взятки способствует совершению преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

В этой связи заместитель прокурора района обратился в суд с заявлением о признании информации запрещенной.

Решением Лешуконского районного суда заявление удовлетворено, информация признана запрещенной для распространения в Российской Федерации, сайты на 28.07.2022 заблокированы.

 

16 август 14:41 | : Происшествия

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