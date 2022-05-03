Бывшему главе МО "Ерцевское" и его подельнице из "Теплосетей" вынесли приговор

Коношским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования «Ерцевское», который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и его знакомой, которая признана виновной по ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 2 ст. 286 УК РФ (подстрекательство и пособничество в превышении должностных полномочий).
Установлено, что бывший глава в 2014 году незаконно при пособничестве своей знакомой издал распоряжение и разрешил приватизацию муниципального жилого помещения в п. Ерцево Коношского района лицу, которое не имело на это законного права. В последующем гражданину выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на данное жилое помещение стоимостью более 391 тысячи рублей, которое противоправно выбыло из муниципальной собственности.
По иску прокурора Коношского района указанная квартира возвращена в муниципальную собственность в 2019 году.
Кроме этого, бывший глава в 2016 году незаконно подписал дополнительное соглашение к трудовому договору с директором МУП «Ерцевские теплосети», предусматривающим выплату работнику денежной компенсации в размере 500 окладов (7,5 млн. рублей) ежемесячного содержания при увольнении по инициативе работодателя.
Уголовное дело возбуждено следователем МрСО Няндомского района СУ СК по АО и НАО по материалам прокурорской проверки.
Подсудимый свою вину в суде не признал, указав, что дал разрешение на приватизацию квартиры ошибочно, без надлежащей проверки всех документов. Дополнительное соглашение к договору с директором МУП «Ерцевские тепловые сети» подписал как проект и какой-либо цели использования его в дальнейшем не преследовал.
Однако стороной государственного обвинения представлены суду неопровержимые доказательства совершенных преступлений бывшим главой и его знакомой.
Приговором суда бывшему главе МО «Ерцевское» назначено наказание в виде 4 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде запрета деятельности, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Соучастнице в преступлениях назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с назначением такого же дополнительного наказания сроком на 1 год.
Приговор суда в законную силу не вступил.