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Бывшему главе МО "Ерцевское" и его подельнице из "Теплосетей" вынесли приговор

Коношским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования «Ерцевское», который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)  и  его знакомой, которая признана виновной по ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 2 ст. 286 УК РФ (подстрекательство и пособничество в превышении должностных полномочий).

           Установлено, что бывший глава в 2014 году незаконно при пособничестве своей знакомой издал распоряжение и разрешил приватизацию муниципального жилого помещения в п. Ерцево Коношского района лицу, которое не имело на это законного права. В последующем гражданину выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на данное жилое помещение стоимостью более 391 тысячи рублей, которое противоправно выбыло из муниципальной собственности.

По иску прокурора Коношского района  указанная квартира возвращена в муниципальную собственность в 2019 году.

          Кроме этого, бывший глава в 2016 году незаконно подписал дополнительное соглашение к трудовому договору с директором МУП «Ерцевские теплосети», предусматривающим выплату работнику денежной компенсации в размере 500 окладов (7,5 млн. рублей) ежемесячного содержания при увольнении по инициативе работодателя.  

Уголовное дело возбуждено следователем МрСО Няндомского района СУ СК по АО и НАО по материалам прокурорской проверки.

Подсудимый свою вину в суде не признал, указав, что дал разрешение на приватизацию квартиры ошибочно, без надлежащей проверки всех документов. Дополнительное соглашение к договору с директором МУП «Ерцевские тепловые сети» подписал как проект и какой-либо цели использования его в дальнейшем не преследовал.

  Однако стороной государственного обвинения представлены суду неопровержимые доказательства совершенных преступлений бывшим главой и его знакомой.

Приговором суда бывшему главе МО «Ерцевское» назначено наказание в виде 4 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде запрета деятельности, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Соучастнице  в преступлениях назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с назначением такого же дополнительного наказания сроком на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил. 

15 август 15:48 | : Происшествия

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