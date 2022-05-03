Девушку из Красноборского района поглотили воды Северной Двины

6 августа 2022 года вечером на берегу реки Северная Двина у д. Фроловская в Красноборском районе обнаружено тело 18-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, потерпевшая купалась в неотведенном для этого месте и утонула.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.