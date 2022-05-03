В Архангельске изобличен очередной домашний тиран

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины из Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).
По версии следствия, в период с января 2015 по апрель 2022 года по месту жительства в г. Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к несовершеннолетней падчерице, используя незначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносил девочке побои, причиняя физические и психические страдания.
О произошедшем стало известно после того, как ребенок обратился за помощью в полицию.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.