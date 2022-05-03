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В Архангельске изобличен очередной домашний тиран

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины из Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2  ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

По версии следствия, в  период с января 2015 по апрель 2022 года по месту жительства в г. Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к несовершеннолетней падчерице, используя незначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносил девочке побои,  причиняя физические и психические страдания.

О произошедшем стало известно после того, как ребенок обратился за помощью в полицию.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

09 август 08:53 | : Происшествия

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