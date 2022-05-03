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В Котласе нетрезвый водитель "ВАЗ" протаранил "Hyundai"

Накануне в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 436 километре автодороги «Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово».

Согласно полученным данным, 54-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей машиной марки «Hyundai».

В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения – ему назначено амбулаторное лечение. Водитель «ВАЗ» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении рулевого составлены административные протоколы, предусмотренные частью 1 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Полицейские еще раз напоминают гражданам, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

 

27 июль 17:32 | : Происшествия

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