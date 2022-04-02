Няндомскому трио фальшивомонетчиков грозит до 8 лет лишения свободы

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей г.Няндома, обвиняемых в хранении с целью сбыта и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (ч. 1 ст. 186 УК РФ).
Установлено, что 28-летний житель г. Няндома в октябре 2021 года посредством сети «Интернет» приобрел на территории г. Москва не менее
17 фальшивых купюр достоинством 5000 рублей, которые с целью сбыта привез в г. Няндома. Осознавая, что при обмене фальшивок, он может быть задержан, предложил данное преступление совершить своему 21-летнему знакомому.
Молодые люди договорились, что с каждой сбытой купюры владельцу фальшивок будет передаваться 4000 рублей вырученных денег, остальная сдача и приобретенный товар останутся у сбытчика. Об этом договоре молодой человек рассказал своей сожительнице, вместе с которой 16.11.2021 в торговых точках г. Няндома на поддельные 6 купюр приобрели различные товары.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 18.11.2021 молодые люди сотрудниками ОМВД России по Няндомскому району были задержаны, оставшиеся 11 фальшивых купюр изъяты у организатора сбыта в ходе обыска.
Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью.
Хранение с целью сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, инкриминируемые обвиняемым, относятся к категории тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.