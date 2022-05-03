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Няндомским фальшивомонетчикам грозит 8 лет заключения

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Няндома, обвиняемых в хранении с целью сбыта и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Установлено, что молодые люди 13.11.2021 поистратившись после бурно проведенной ночи в питейном заведении г. Няндома решили восполнить свои финансовые ресурсы путем обмена фальшивой купюры достоинством 5000 рублей, хранившейся у одного из них. Получив от товарища фальшивую банкноту, молодой человек, недолго думая, на ближайшей автозаправке разменял купюру, купив сигареты и получив сдачу в сумме 4830 рублей настоящими деньгами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий через непродолжительное время молодые люди сотрудниками ОМВД России по Няндомскому району были задержаны.

Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью.

Хранение с целью сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, инкриминируемые обвиняемым, относятся к категории тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

27 июль 09:08 | : Происшествия

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