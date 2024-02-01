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А был ли юбилей? Сомнения архангелогородца Михаила

В 2024 году в Архангельске торжественно отмечали 440-летие города. Но хотя многочисленные выступления ВИПов и СМИ говорили о памятной дате основания города - 1584 год – те, кто хоть немножечко знаком с историей, понимали, что празднование это фэйковое!

Дело в том, что согласно принятой традиции, датами оснований городов принимаются даты их первого письменного упоминания. Архангельск же ведёт своё летоисчисление с Указа Ивана Грозного от 4 марта 1583 года, в котором он утвердил проект крепости, которую должны были построить вокруг Михайло-Архангельского монастыря.

Как же так? Не могут же власти ошибаться?! Они ведь должны были у учёных-историков проконсультироваться, прежде чем организовывать такие праздники! Но всё дело в том, что история эта давняя, и отмечать дату основания города на год позже - это уже архангельская традиция!

Впервые отметить в качестве даты основания Архангельска 1584 год решили ещё в 19 веке. Тогда власти города решили отметить 300-летие в 1884 году. 

Почему так? Об этом история умолчала - можно только делать свои предположения. Мне видится, что спохватились поздно. Кто-то случайно узнал о том, что городу уже исполнилось 300 лет, и потому захотели организовать празднование. А т.к. на организацию времени уже не было, то решили праздник провести в следующем году. Логично же! 

Кстати, в 19 веке день города отмечали осенью - во второй половине сентября, вместе с празднованием Дня Михаила Архангела. Как раз к этой дате заканчивалась "Маргаритинская ярмарка" и отмечался "Поморский новый год" - к этому времени иностранные корабли уходили, и народ подсчитывал заработанное за год. С морей же возвращались рыбаки и охотники на морского зверя, жители закупались продуктами на год, а детишки отправлялись в школы - всё это и складывалось в большой городской "День города Архангельского".

А в 20 веке, уже во времена СССР было решено отметить 400-летие Архангельска вовремя, в 1983 году. 

Советское правительство, понимая важность нашего города и его колоссальный вклад в развитие всей нашей страны, который он вносил во все века и в т.ч. в годы Советской власти, решило сделать ему большой и красивый подарок. Такой, чтобы сразу для всего города и всех жителей.

Городу решено было построить красивую гранитную набережную и благоустроить его центральную площадь, поставив там большой небоскрёб. Чтобы все видели, что нет для нас ничего невозможного - и даже на болоте мы можем возводить такие грандиозные строения!

Но, как говорится - "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Если 24-х этажную высотку возвели вовремя, то с набережной случилась задержка. И понимая, что достроить её не успевают, празднование 400-летия Архангельска отложили на 1984 год, к которому всё удачно завершили. Рассуждали чиновники тогда практично - к чему спешить, лучше всё провести по готовности, чем проводить праздник на недострое. И таким образом в 20-м веке юбилей основания Архангельска опять прошёл на год позже...

В наши дни чиновники уже Архангельской городской мэрии, помня о мероприятиях "дня города" 1984 года, просто подсчитали, что с той даты прошло 40 лет, и не спрашивая у историков (ведь всё им итак ясно), назначили празднование 440-летия на 2024 год.

Объявили об этом на "дне города" летом 2023-го. Кстати, с недавних пор празднование дня рождения города власти перенесли на конец июня - дата эта плавающая и каждый раз отмечается в последние выходные первого летнего месяца. Считается, что эта дата удачнее - лето, тепло, приезжают туристы, можно организовывать уличные мероприятия. А то, что она не имеет никакой исторической привязки - ну так кто об этом вспомнит...

Но продолжим о 440-летии. Власти объявили о том, что 2024 год будет проходить под знаком празднования этой полукруглой даты со дня основания Архангельска. Организовали рабочую группу, стали нажимать на исторические публикации… и вот тут-то и выяснилось, что настоящее 440-летие уже прошло в 2023 году! Но отступать было поздно, и запущенная подготовка и проведение праздничных мероприятий прошли своим чередом. Историки и краеведы лишь качали головами и поминали чиновников, не желавших заранее их слушать...

Так что празднование "дня основания Архангельска" в дату на год позже его официального основания - фирменная "фича" нашего города!

Любопытно, что эту неправильную дату даже в Устав Архангельска записали! В пункте 3 статьи 1 этого главного городского нормативного акта указано следующее:

"3. Административным центром городского округа "Город Архангельск" является город Архангельск, который основан по Указу Ивана Грозного в 1584 году и в соответствии с Уставом Архангельской области имеет статус административного центра (столицы) Архангельской области."

А раз так, то можно заранее утверждать, что и будущее 450-летие власти Архангельска опять проведут на год позже! Ведь к тому времени чиновники сменятся, а те, кто сядут на их кресла, опять просто возьмут и подсчитают, прибавив к 2024 ещё десять. А то, что дата эта фэйковая, они тоже узнают уже тогда, когда окажется поздно! Ведь чиновники во все века у нас одинаковые...

И небольшое послесловие. Недавно один из архангельских историков - Игорь Гостев - на лекции в областной библиотеке имени Добролюбова заявил, что нашёл в архивах документы, которые могут изменить дату основания Архангельска. Опубликовать эту свою находку он обещает в ближайшее время. 

Я думаю, что им найден более ранний Указ Ивана Грозного, в котором он даёт поручение воеводам найти удобное место для крепости на Северной Двине и подготовить тот самый чертёж (проект) её строительства, который им и был позднее утверждён в 1583 году... 

Хотя среди исторического сообщества многие придерживаются мнения, что историю Архангельска надо считать не с момента постройки крепости (по старинному - города) вокруг Михайло-Архангельского монастыря, а с момента появления этого самого монастыря. Но это совершенно другая история, тем более что и дата основания монастыря сегодня неизвестна - по данным историков прошлого она приходится на 12 век н.э., а современные учёные говорят о 14 веке. К сожалению, в старом деревянном Архангельске пожары уничтожали не только постройки, но и архивы. А без этих источников наша "официальная наука" ничего не берёт на веру... 

Михаил Силантьев

(https://dzen.ru/a/ZtgA4ILSwwKWHK8K?share_to=vk

04 сентябрь 16:32 | : Горячая тема / Жизнь

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