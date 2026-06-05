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Дмитрий Морев: Июнь - месяц праздничный

Первый месяц лета будет событийным: в администрации Архангельска провели оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий. Градоначальник областной столицы делится результатами:  

 12 июня, День России - на Красной пристани впервые проведем народную акцию «Хороводный день России»: свыше 500 участников выстроят живое слово «РОССИЯ». 

 20 июня состоится марафон «Гандвик». Традиционный старт для любителей бега в этом году приобретает новый масштаб: рекордное количество участников и праздник спорта на стадионе «Труд». 

 27 июня - праздник «СоломБАЛ» в честь 555-летия Соломбалы. Из нового - парад катеров типа «Соломбалец» и байдарок по реке Соломбалке. А вечером - танцплощадка «Соломбальская сковородка». 

 В этот же день отдельная программа в честь Дня молодежи состоится на набережной Северной Двины. 

 Фестиваль уличных театров стартует 25 июня с любимого многими горожанами шествия. 4 дня коллективы будут показывать свои необычные представления, которые завершит концерт-закрытие в День города. 

 28 июня отметим День города на Красной пристани. Концерт, награждение горожан, дискотека от ди-джеев Архангельска. На Чумбаровке организуем открытую студию «Литературный Архангельск». 

 Вопросы безопасности держим на контроле. Оставайтесь в городе: будет по-поморски гостеприимно!


05 июнь 12:35 | : Политика

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