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Что нас ждет на Дне города

29 июня Архангельску исполняется 441 год. В честь праздника управлением культуры подготовлена праздничная программа: уличные концерты, игры, мастер-классы.

 И, конечно, самое масштабное танцевальное событие года – флешмоб «Танцуй, Архангельск!» в 13 часов на Красной пристани.

 Но и это не всё!

 В рамках фестиваля «Белый июнь» в Петровском парке и на набережной состоится множество мероприятий для детей и взрослых: программа на 29 июня здесь clck.ru/3MjoVi

 В 19.00 на Красной пристани – яркое музыкальное событие: оперный гала-концерт с участием 23-го военного оркестра Санкт-Петербурга, солистов Мариинского театра и Поморской филармонии.

 16 спектаклей и перфомансов пройдет 29 июня в рамках Фестиваля уличных театров.  Вход свободный!

 Спектакль закрытия - в 21 час на набережной/Попова от московского экспериментального театра «Злые рыбы».

28 июнь 11:47 | : Культура

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