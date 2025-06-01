Что нас ждет на Дне города

29 июня Архангельску исполняется 441 год. В честь праздника управлением культуры подготовлена праздничная программа: уличные концерты, игры, мастер-классы.



И, конечно, самое масштабное танцевальное событие года – флешмоб «Танцуй, Архангельск!» в 13 часов на Красной пристани.



Но и это не всё!



В рамках фестиваля «Белый июнь» в Петровском парке и на набережной состоится множество мероприятий для детей и взрослых: программа на 29 июня здесь clck.ru/3MjoVi



В 19.00 на Красной пристани – яркое музыкальное событие: оперный гала-концерт с участием 23-го военного оркестра Санкт-Петербурга, солистов Мариинского театра и Поморской филармонии.



16 спектаклей и перфомансов пройдет 29 июня в рамках Фестиваля уличных театров. Вход свободный!



Спектакль закрытия - в 21 час на набережной/Попова от московского экспериментального театра «Злые рыбы».