Всё путем! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья провели в нужных городу хлопотах.

Так, целая депутатская группа отправилась в дружественный Архангельску Нарьян-Мар перенимать коммунальный опыт. А он в Заполярье… сами понимаете.

Гостеприимные хозяева продемонстрировали гостям производственную базу и рассказали об опыте пассажирских перевозок. Комбинат по бытовому обслуживанию населения представил свой опыт в качестве регионального оператора, а также организацию деятельности замкнутого цикла между коммунальными предприятиями.

Завершился визит осмотром Нарьян-Марского МКУ «Чистый город», где были представлены спецтехника и благоустроенные территории, включая отапливаемые остановки. Депутат и одновременно директор аналогичного муниципального предприятия в Архангельске Алексей Бельков отметил:

- Специфика практически одинаковая, потому что климатические условия очень близки и похожи. В Нарьян-Маре подольше идёт зима, но по температурным режимам и по осадкам она одинакова. Поэтому мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами для решения каждый год, каждый сезон.

Похоже-то похоже, но есть чему у нарьянмарцев поучиться, наш «Чистый город» создан всего 4 года назад.

В свою очередь, Александр Гурьев отметил положительные стороны работы муниципального городского транспорта в сравнении с нашим перевозчиком «Рико»:

- Мы видим разницу в работе, когда работает муниципальное предприятие и когда работает коммерческая структура. Муниципальное предприятие больше заинтересовано в работе на благо города и горожан. А коммерческий перевозчик — его постоянно приходится мотивировать на какие-то изменения, улучшения. Они сами не меняются внутри, им сложно почему-то. И социальной ответственности от них как от бизнеса горожане не видят.

В целом визит был признан познавательным и нужным (не жалко командировочных расходов).

В архангельском детсаду «Веснушка» открылся уникальный (на городском уровне) музей с романтическим названием «Из Поморья в океан».

Торжественность событию добавило лично присутствие градоначальника Дмитрия Морева, собственноручно перерезавшего торжественную ленточку. Также он вручил благодарности за помощь в создании экспозиции музея члену актива совета ветеранов Северного морского пароходства Валерию Стукову и представителю СПК РК «Север», чьими трудами музей приобрел солидный, почти взрослый вид.

Экспозиция музея включает в себя зал, посвященный мореплаванию, где дети и гости приняли участие в игре «Рыбаки и сети». Было весело.

Ольга Шананина (АрхГорДума):

- Открытие музея «Из Поморья в океан» – это важный шаг в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Знакомство с историей и традициями родного края с раннего возраста формирует у детей чувство гордости и уважения к своей малой родине.

Остается добавить, что руководит «Веснушкой» Елена Ануфриева, он же городской депутат.

Одно из самых громких событий нового года – закрытие Центрального рынка. Пока (есть мнение, что все-таки будет новое здание) торговцы с товаром переезжают в ТЦ «Прага», что на набережной.

Торговля уже ведется, но разговоры и домыслы вокруг события не утихают… наш народ с подозрением относится ко всему новому (если только это не бесплатная квартира в новом доме).

 Состояние торговой точки проверил председатель городского парламента Иван Воронцов:

- Существенный плюс новой торговой площадки — удобное расположение рядом с ключевыми транспортными развязками. Это делает рынок доступнее для покупателей и предпринимателей. Кроме того, заинтересованность собственника «Праги» в развитии площадки создает хороший потенциал на будущее. Не исключено, что часть арендаторов со временем останется здесь.  В таком случае город может получить еще одну точку активной торговли свежей продукцией.

11 апрель 11:46

