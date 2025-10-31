Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жителей мкр Коряжмы пытались оставить один на один с канализационной проблемой

Авантюра с попыткой «повесить» 15 млн. рублей на жителей Коряжмы у чиновников администрации Андрея Ткача не "прокатила". Подробности коммунального скандала от издания «Трудовая Коряжма»:

- В социальных сетях появилось письмо от управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации Коряжмы в адрес руководства муниципального предприятия «ПУ ЖКХ», чтобы последнее проработало вопрос о финансировании за счет тарифов ремонта хозфекальной канализации в микрорайоне Зеленый-1.

Разумеется, эта новость вызвала негодование и бурное обсуждение среди населения города. Мы со своей стороны направили официальный запрос директору «ПУ ЖКХ» Алексею Норицыну, в котором попросили подтвердить или опровергнуть достоверность данного письма, а также озвучить ответ, который в срок до 17 ноября он должен был отправить Алексею Рыжкову

Историю вопроса жители Коряжмы знают хорошо. Но в двух словах напомним. Много лет назад, когда городом управлял Валерий Елезов, в микрорайоне Зеленый-1 за немалые бюджетные деньги построили новую хозфекальную канализацию. Дело благое: микрорайон изначально был предназначен для предоставления земельных участков многодетным семьям. Учитывая социальную направленность, средства на прокладку инженерной инфраструктуры тогда выделялись из областного бюджета. И в немалых объемах.

На Зеленом-1 эти работы провели, подрядчик (а может, и не только?) деньги за это получил. Все, казалось бы, довольны. Но не жители. Со временем выяснилось, что «хозфекалка» в микрорайоне не работает. Долго люди пытались найти правду, исправить ситуацию. Отчаявшись, обратились в Следственный комитет РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и НАО Алексею Попову «возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования».

С этого момента началось движение, результатом которого, в том числе, явились работы по прочистке и обследованию при помощи телеинспекции системы хозяйственно-фекальной канализации в микрорайоне Зеленый-1. Контракт разыграли через электронную площадку. Претендентов было два. Выиграл тот, кто снизил начальную цену с 1,8 млн руб. до 1 млн 791 тыс. руб. Работы подрядчик начал летом текущего года, закончил осенью.

Ознакомиться с результатами обследования может любой желающий на сайте https://zakupki.gov.ru. Там есть данные по каждому колодцу. Мы лишь публикуем вы вод:

«Пролет К9-К10 требует перекладки, протяженность пролета примерно 65 м, на расстоянии 4-5 м начинается разлом от К-9. Эксплуатация колодцев невозможна по причине заиленности К-9 на 100%.
Колодцы К5, К7, К9, К8-1, К8-2, К8-3, К12-3, К12-5, К12-15 –требуется устранение течи между нижним стеновым кольцом и трубой, происходит обильное поступление песка с водой. Дефект, несовместимый с эксплуатацией. Установить люки, забетонировать элементы сборного ж/б, смонтировать лестницы…
Рекомендуем для предотвращения попадания дождевых, грунтовых, талых вод и поступления песка провести в кратчайшие сроки следующие виды работ: во всех колодцах провести; герметизацию кольцевых соединений, примыкание основания и верхних перекрытий колодцев, входных отверстий трубопроводов; восстановить отмостки поврежденных люков колодцев; установить люки, забетонировать элементы сборного ж/б».

Получили заключение, следующий шаг – составление сметы для производства перечисленных выше работ. Сумма оказалась существенной – почти 15,9 млн рублей. В бюджете города эти средства предусмотрены не были. Но проблему решать надо. Видимо, поэтому и родилось письмо от управления муниципального хозяйства и градостроительства в адрес руководства «ПУ ЖКХ» с поручением «проработать вопрос о возможности финансирования выполнения ремонтных работ хозяйственной фекальной канализации за счет тарифной составляющей, в том числе на 2026 год».

Ответ за подписью директора ПУ ЖКХ Алексея Норицына от 17.11.2025 года был следующим: «…сообщаем, что включить в тарифную составляющую на 2026 год при долгосрочном периоде регулирования ремонтные работы хозяйственной фекальной канализации сметной стоимостью 15 884 012,43 рубля не представляется возможным».

На сегодняшний день так! Маленькая ремарка: сегодня МУП не имеет бюджетных дотаций, содержание всех внешних коммуникаций оплачивают исключительно потребители жилищно-коммунальных услуг. На них и предлагала администрация города «повесить» чьи-то недоделки.

28 ноябрь 13:14 | : Скандалы

Главные новости


Тихое безумие. О перебросе вод Северной Двины на юг
Дональд Трамп. «Миру - мир»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (391)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20