Жителей мкр Коряжмы пытались оставить один на один с канализационной проблемой

Авантюра с попыткой «повесить» 15 млн. рублей на жителей Коряжмы у чиновников администрации Андрея Ткача не "прокатила". Подробности коммунального скандала от издания «Трудовая Коряжма»:

- В социальных сетях появилось письмо от управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации Коряжмы в адрес руководства муниципального предприятия «ПУ ЖКХ», чтобы последнее проработало вопрос о финансировании за счет тарифов ремонта хозфекальной канализации в микрорайоне Зеленый-1.



Разумеется, эта новость вызвала негодование и бурное обсуждение среди населения города. Мы со своей стороны направили официальный запрос директору «ПУ ЖКХ» Алексею Норицыну, в котором попросили подтвердить или опровергнуть достоверность данного письма, а также озвучить ответ, который в срок до 17 ноября он должен был отправить Алексею Рыжкову



Историю вопроса жители Коряжмы знают хорошо. Но в двух словах напомним. Много лет назад, когда городом управлял Валерий Елезов, в микрорайоне Зеленый-1 за немалые бюджетные деньги построили новую хозфекальную канализацию. Дело благое: микрорайон изначально был предназначен для предоставления земельных участков многодетным семьям. Учитывая социальную направленность, средства на прокладку инженерной инфраструктуры тогда выделялись из областного бюджета. И в немалых объемах.



На Зеленом-1 эти работы провели, подрядчик (а может, и не только?) деньги за это получил. Все, казалось бы, довольны. Но не жители. Со временем выяснилось, что «хозфекалка» в микрорайоне не работает. Долго люди пытались найти правду, исправить ситуацию. Отчаявшись, обратились в Следственный комитет РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и НАО Алексею Попову «возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования».



С этого момента началось движение, результатом которого, в том числе, явились работы по прочистке и обследованию при помощи телеинспекции системы хозяйственно-фекальной канализации в микрорайоне Зеленый-1. Контракт разыграли через электронную площадку. Претендентов было два. Выиграл тот, кто снизил начальную цену с 1,8 млн руб. до 1 млн 791 тыс. руб. Работы подрядчик начал летом текущего года, закончил осенью.



Ознакомиться с результатами обследования может любой желающий на сайте https://zakupki.gov.ru. Там есть данные по каждому колодцу. Мы лишь публикуем вы вод:



«Пролет К9-К10 требует перекладки, протяженность пролета примерно 65 м, на расстоянии 4-5 м начинается разлом от К-9. Эксплуатация колодцев невозможна по причине заиленности К-9 на 100%.

Колодцы К5, К7, К9, К8-1, К8-2, К8-3, К12-3, К12-5, К12-15 –требуется устранение течи между нижним стеновым кольцом и трубой, происходит обильное поступление песка с водой. Дефект, несовместимый с эксплуатацией. Установить люки, забетонировать элементы сборного ж/б, смонтировать лестницы…

Рекомендуем для предотвращения попадания дождевых, грунтовых, талых вод и поступления песка провести в кратчайшие сроки следующие виды работ: во всех колодцах провести; герметизацию кольцевых соединений, примыкание основания и верхних перекрытий колодцев, входных отверстий трубопроводов; восстановить отмостки поврежденных люков колодцев; установить люки, забетонировать элементы сборного ж/б».



Получили заключение, следующий шаг – составление сметы для производства перечисленных выше работ. Сумма оказалась существенной – почти 15,9 млн рублей. В бюджете города эти средства предусмотрены не были. Но проблему решать надо. Видимо, поэтому и родилось письмо от управления муниципального хозяйства и градостроительства в адрес руководства «ПУ ЖКХ» с поручением «проработать вопрос о возможности финансирования выполнения ремонтных работ хозяйственной фекальной канализации за счет тарифной составляющей, в том числе на 2026 год».



Ответ за подписью директора ПУ ЖКХ Алексея Норицына от 17.11.2025 года был следующим: «…сообщаем, что включить в тарифную составляющую на 2026 год при долгосрочном периоде регулирования ремонтные работы хозяйственной фекальной канализации сметной стоимостью 15 884 012,43 рубля не представляется возможным».



На сегодняшний день так! Маленькая ремарка: сегодня МУП не имеет бюджетных дотаций, содержание всех внешних коммуникаций оплачивают исключительно потребители жилищно-коммунальных услуг. На них и предлагала администрация города «повесить» чьи-то недоделки.