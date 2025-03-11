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Поселок Зеленый Бор в Вельском округе живет во тьме

Прокуратурой Вельского района проведена проверка по обращению жителя п. Зеленый Бор, в ходе которой установлено, что система искусственного освещения по периметру автомобильной дороги                                          в поселке отсутствует. 

Ненадлежащее исполнение администрацией Вельского муниципального района обязанностей собственника, отсутствие освещения, влечет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

По результатам проверки прокуратурой главе района внесено представление, которое удовлетворено, администрацией произведена установка искусственного освещения в п. Зеленый Бор, права гражданина восстановлены.

 

26 март 14:02 | : Скандалы

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