Поселок Зеленый Бор в Вельском округе живет во тьме

Прокуратурой Вельского района проведена проверка по обращению жителя п. Зеленый Бор, в ходе которой установлено, что система искусственного освещения по периметру автомобильной дороги в поселке отсутствует.
Ненадлежащее исполнение администрацией Вельского муниципального района обязанностей собственника, отсутствие освещения, влечет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
По результатам проверки прокуратурой главе района внесено представление, которое удовлетворено, администрацией произведена установка искусственного освещения в п. Зеленый Бор, права гражданина восстановлены.