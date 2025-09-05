Дмитрий Морев идет на второй срок

Сегодня стало известно, что на пост главы Архангельска претендуют действующий градоначальник Дмитрий Морев и депутат Архангельской городской Думы, директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев.

Напомним, что больше цирка с конями (оравы самовыдвиженцев) в этой процедуре не будет. система избрания главы города претерпела изменения. Кандидатуры для утверждения на должность градоначальника вносятся не конкурсной комиссией, как это было ранее, а непосредственно губернатором Архангельской области – на основании предложений, представленных региональными отделениями парламентских партий и областной Общественной палатой.

Нововведения обусловлены вступлением в силу федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Оба претендента на пост главы города предоставили все необходимые документы, подтверждающие соответствие предусмотренным законодательством требованиям.

На очередной сессии Архангельской городской Думы, которая назначена на 29 октября, кандидаты озвучат свои программы, после чего депутаты проведут рейтинговое голосование, и по его итогам будет определен победитель.

«Губернатором предложены сильные и достойные кандидатуры. И Дмитрий Морев, и Александр Гурьев проявили себя как грамотные хозяйственники, каждый в своей сфере. Уверен, что у депутатов городской Думы будет непростая, но взвешенная дискуссия, и в итоге они сделают ответственный выбор в интересах всех архангелогородцев», – подчеркнул председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

Тем не менее, наши наблюдатели сходятся во мнении, что итог конкурса заранее предрешен, о том, кто из двух кандидатов получит «ключи от города», догадаться несложно.