В постели с народом, или Как еще отравить жизнь избирателям

Депутаты Госдумы решили полностью взять под контроль личную жизнь народа. Ранее их коллега Милонов уже предлагал наказывать разводящихся штрафами или отправлять на принудительные работы в зону СВО. Тогда на Охотном ряду это восприняли как не очень умную шутку главного фрика фракции «Единая Россия»… но призадумались.

В Госдуме предложили сделать медиацию обязательной при расторжении брака.

Что такое медиация? Общение разводящейся пары с семейным психологом по решению возникших проблем. Такая форма существовала и ранее, но в сугубо добровольном порядке. Собственно, это цивилизованная замена народным судам, так любившим копаться в грязном белье советских граждан, и не имевшая юридической силы.

Да-да, именно такая формулировка. Вспомните начало фильма «С любимыми не расставайтесь» 1979 года. Заседание народного суда как раз по вопросам развода. Два заседателя-пролетария с чугунными рылами и интеллигентный председатель, которой явно неудобно за свои действия… но партия велела. И мне неудобно, как зрителю, потому что большинство случаев интимного свойства, не для посторонних ушей. Сценарист специально такие подобрал, очередная фига в кармане той псевдо целомудренной власти.

Причём логика тех судей от народа сегодня не поддаётся пониманию. В 1963 году моя матушка пришла разводиться со своим первым мужем.

- Причина развода? – вопрошали её.

- У меня ребёнку от другого человека уже 4 года (имелся ввиду непосредственно я).

- Этого недостаточно. Ваш муж пьёт, сквернословит, не выполняет мужские обязанности по дому?..

А был в истории страны период ещё круче. С 1944 года советский гражданин (-ка), инициирующий развод, должен был подать соответствующее объявление в газету. Типа покрыть себя позором (а заодно оплатить публикацию). Думаете, это многих остановило от «опрометчивого шага»? Как раз на послевоенные годы приходится огромное количество разводов – на фронте создавались новые семьи, не все были готовы жить с вернувшимися инвалидами и т.д. Двуличность подобной установки заключалась в том, что ранее победившие большевики приравнивали совместное проживание двух разнополых людей к законному браку, тем самым отвергая царскую бюрократию и церковные устои. И за что только боролись?!

Демократия принесла некоторое облегчение. В середине 90-х, когда я разводился первый раз, в заявление на расторжение брака ещё надо было указывать причину. Думаете, приятно было второй половине, пусть и бывшей, видеть, как её некогда любимый человек пишет неизвестно для кого – «в связи с появлением другой семьи»?

Потом и эту норму убрали, в начале нулевых её не было. Сейчас зачем-то решили вернуть, медиация должна происходить в обязательном порядке. Наши народные избранники не понимают, что есть в личной жизни вещи, которые не расскажешь родной маме, не то, что постороннему человеку, будь он хоть трижды психолог?! Или они сами безгрешные?

Кстати, у нас не так давно ПРЕЗИДЕНТ развёлся при наличии двух дочерей. Его тоже к психологу бы отправили?

И ещё вопрос – каким образом беседа с психологом может спасти семью? По статистике, наиболее часто браки распадаются из-за бедности, неспособности прокормить семью. Тут остаётся вспомнить другой фактор – наиболее крепкими считаются браки по расчёту (и то от банкротства никто не гарантирован).

Но по личному жизненному опыту и наблюдениям могу сказать – чаще всего мужчины уходят к другой женщины, чтобы создать новую семью. И что, психолог будет советовать немедленно разлюбить разлучницу? Любой уважающий себя мужчина просто пошлёт такого специалиста по известному адресу.

А если женщина разводится с абьюзером, чтобы сохранить свою честь, здоровье, а иногда и жизнь? Тут впору полицию вызывать, подобные типы, как правило, неисправимы.

Или ещё одна частая причина, где что-то сложно советовать. У поколения 30+ развод нередко связан с невозможностью пары иметь детей. И часто в этом ни один из супругов не виноват, просто несовместимость. Но даже если причина в мужской неспособности к воспроизводству, такие находят себе вторую половину уже с детьми, становятся примерными отцами и все счастливы.

С другой стороны, семейное право у нас одно из самых либеральных в цивилизованном мире. Много вы знаете громких «разводных» процессов с битвой адвокатов, из которых одна половина выходит буквально без штанов? Но это же идёт от нашей бедности, в России до сих пор редки брачные договоры, потому что в них просто нечего прописывать. И если одна половина выходит замуж (реже женится) из материального расчёта, она всё равно будет клясться в вечной любви и бескорыстии.

Наверное, кому-то в таком деле нужен советчик, аналитик. Но, уверен, большинство резко отрицательно отнесутся к третьему в их интиме (пусть словесном, а не постельном). Добровольное всегда лучше и эффективней принудительного. В лечение душ, тем более.

Знаете, какой аргумент безотказно действовал на тех народных заседательниц советского периода? Если подающая на развод в пункте о причине писала – «муж не устраивает в сексуальном плане». Против этого аргумента коммунистическая мораль была бессильна. Советовать завести себе кого-то на стороне «для отдыха и разгрузки» или заняться самоудовлетворением, у судей язык не поворачивался.

И потом, психологи в нашей стране вряд ли приживутся как на Западе, у нас любая тёща – психолог. Возможно, обязательная предразводная медиация имеет скрытую цель обеспечить специалистов такого профиля постоянной работой. За наш с вами счёт, как очередной социальный побор.

В конце хотелось бы посоветовать депутатам заняться чем-то более нужным и не считать своих избирателей полными недоумками… но знаю, что бесполезно.

Леонид Черток

15 октябрь 09:00 | : Горячая тема / Политика

